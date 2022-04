Ponte del 25 Aprile, dove andare e cosa fare oggi, domani e lunedì in provincia di Imperia

È passata una settimana dalla Pasqua e si torna già a festeggiare: l’occasione è quella del ponte del 25 Aprile. Anche se le previsioni meteo non sono del tutto favorevoli gli eventi in programma in provincia di Imperia sono innumerevoli. Due su tutti: Mediataggiasca & Expo Valle Argentina a Taggia e Carugi In Fiore a Dolceacqua

Mediataggiasca, la vetrina delle eccellenze liguri torna oggi e domani nel cuore del centro storico di Taggia. Protagonisti i prodotti tipici del territorio con vendita, degustazioni, incontri a tema e un vero e proprio racconto per favorire e valorizzare la cucina e l’enogastronomia locale. Un modo anche per promuovere la terra e i luoghi di provenienza di queste prelibatezze culinarie: le valli Argentina e Arma con i loro borghi, la loro tradizione, cultura e storia. Ospite d’eccellenza di questa edizione 2022 lo chef Simone Rugiati, celebre per i suoi famosi piatti, i suoi libri, e per essere stato protagonista in diversi programmi televisivi.

Dopo due anni di assenza, torna a Dolceacqua l’attesa festa che annuncia l’arrivo della primavera ‘Carugi in fiore’, che si terrà in tutto il paese da sabato 23 a lunedì 25 aprile, festa della liberazione. Il tema di quest’anno è ‘Il Rossese di Dolceacqua’. Il borgo dell’entroterra ventimigliese sarà come di consueto vestito a festa e completamente infiorato; non mancherà il mercatino del biologico, degustazioni di prodotti tipici locali di cui Rossese e olio extravergine da olive taggiasche saranno i protagonisti. Il Castello Doria sarà aperto, come sempre, tutto il giorno così come l’enoteca regionale della Liguria.

Altra manifestazione di grande richiamo la troviamo a Diano Marina (oggi e domani) dove è in programma in centro città ‘Grappoli di Gusto - Notte e note di primavera’, weekend con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato. Domenica sempre a Diano si terrà la 4ª edizione del World Folklore Festival con sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino ed esibizione presso l'area manifestazioni di Villa Scarsella. Tornando alla giornata odierna l'appuntamento con lo shopping più glamour, e con il meglio del Made in Italy, è quello con ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’: il mercato di qualità più famoso d’Italia in programma a San Bartolomeo al Mare. Mentre a Bordighera si terrà la manifestazione commerciale ‘Primavera bordigotta’: in centro città sarà istituita un’isola pedonale per consentire lo shopping libero dal traffico veicolare. Sempre nell’ambito delle fiere sabato in Piazza San Siro a Sanremo si potrà trovare il Mercato di ‘Piccolo Brocante’ come anche a Ventimiglia il Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. Spostandoci nell’entroterra a Pieve di teco domenica un altro Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali.

Per gli amanti della musica segnaliamo una serata-evento ‘Per te, Ornella’, organizzata dal Club Tenco e dedicata a Ornella Vanoni, in occasione della consegna di un Premio Tenco Speciale a lei conferito, che si svolgerà domenica sera al Teatro del Casinò Municipale di Sanremo. Nella sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare va in scena questa sera ‘La Fisarmonica Verde’, spettacolo teatrale di e con Andrea Satta, vincitore del ‘Premio dello spettatore 2019’. ‘Per non dimenticare’ è il titolo della pièce in scena questa sera al Teatro del Mutuo Soccorso di Imperia. Nello stesso teatro, però domani, si terrà il concerto dell'OpenOrchestra, diretta da Marco Reghezza, con musiche di Bach, Mascagni, Mozart, Piazzolla, Brahms, Elgar, Mancini, Morricone, Massenet e Beethoven.

Altri appuntamenti culturali sono previsti oggi a Imperia, Ventimiglia e Cervo. Per ‘Sorseggi d’Autore’, nella giornata mondiale del libro, alla Biblioteca civica Leonardo Lagorio di Imperia, Andrea Satta presenta ‘La fisarmonica verde’. Alla Biblioteca Civica di Ventimiglia si terrà la presentazione del libro del professor Vittorio Mazzone ‘La Storia si ripete: il faticoso percorso di un ragazzo verso la maturità e il riscatto sociale’. Infine per ‘Cervo in blu d’inchiostro’ Beatrice Masini presenta ‘Taccuino di una donna timida’ di Orsola Nemi. Un appuntamento da segnalare è la conferenza ‘Gestione e difesa del Territorio’ a cura del geologo Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e noto divulgatore scientifico, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia.



Dulcis in fundo è il grande raduno Ferrari targato ‘Passione Rossa’, una due giorni tra le location di Ospedaletti e Sanremo che porterà in riviera appassionati da tutt’Italia. Nella mattinata di sabato, una carovana di oltre venti sportive sarà esposta al pubblico sul lungomare di Ospedaletti, mentre nel pomeriggio si sposteranno nella centralissima Piazza Borea d’Olmo di Sanremo. Domenica, dopo una seconda esposizione questa volta sul ‘boulevard’ di corso Regina Margherita di Ospedaletti, tutte le vetture percorreranno in parata un giro del celebre circuito cittadino di Ospedaletti, la cui rievocazione storica tornerà il 4 e 5 giugno prossimi.



