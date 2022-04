Da oggi a lunedì prossimo il lungo weekend con 'Carugi in Fiore' a Dolceacqua

Inizia a Dolceacqua il weekend con 'Carugi in Fiore'. Saranno circa venti le composizioni in concorso in questa edizione, dove si metteranno in gioco anche alcune delle attività locali.

Il programma prevede tre giornate di mercatino, dal biologico all’artigianato, passando per il broccante e l’antiquariato. Le cantine dei produttori ed il castello con l’enoteca regionale saranno aperti per accogliervi tra visite guidate e degustazione. Al Visionarium ci si immergerà sia nella fauna locale ed estera. Sarà anche un modo divertente per insegnare ai bambini la natura che li circonda utilizzando non solo sensi dell’udito e della vista ma anche l’olfatto.



La mattina di domani 23 i partecipanti al concorso inizieranno la realizzazione delle composizioni, che rimarranno esposte fino a lunedì. Avranno tempo fino a fine mattinata, quando che la giuria inizierà il giro per la valutazione delle opere.

La premiazione avrà luogo alle 16:30 presso la Loggia di Palazzo Doria, e successivamente il gruppo Simil Jazz ci allieterà con della buona musica.



I premi saranno donati da:

1° premio Ristorante “A Viassa”

2° premio Agriturismo “U Fundu de Cascin”

3° premio “Osteria di Caterina”

Premio Originalità “Bip”, Bar in Piazza.



Domenica alle 15 la Cooperativa Omnia propone una visita guidata dei siti storici più importanti con degustazione finale. Per info e prenotazioni potete contattare l’ufficio IAT +39 0184 206666. Lunedì apertura della Pinacoteca Morscio e del Piccolo museo del soldatino e delle memorabilia. Orario di apertura 10-12 e 15-18. Entrata gratuita a cura dei volontari del Centro Culturale e ricreativo di Dolceacqua.