Ventimiglia: quasi ultimato il cantiere per la pedonalizzazione di via Ruffini

Proseguono i lavori e volgono al termine, del cantiere inerente la pedonalizzazione di via Ruffini. Ultimi dettagli per quella che diventerà, come via Aprosio, una porzione urbana dedicata al passeggio cittadino e quindi chiusa al traffico dei veicoli.

Intervento che cambia il look e anche la viabilità del centro, per un'opera tanto attesa dall'amministrazione e che si inserisce nel piano del progetto di pedonalizzazione, come detto, di via Ruffini ma anche di via Biamonti, con l’allargamento e rifacimento del tratto di marciapiede di via Roma, tra via Repubblica e via Ruffini.

La recente via Aprosio pedonale si è prestata a manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria, nonché a cortei o flash mob di protesta contro la guerra, ad esempio. Le nuove zone destinate ai pedoni offriranno spazi in più dove muoversi liberamente e pianificare cerimonie, celebrazioni, raduni o feste.