Sanremo: il 28 aprile ospite del 'Rugby Sanremo' il Capitolo 'Bni 8Luoghi' su 'Salute e Benessere'

Si svolge il 28 aprile prossimo a Sanremo la ‘Giornata dell'Ospite’ all'associazione ‘Rugby Sanremo’, con cui il Capitolo ‘BNI 8Luoghi’ incontrerà gli imprenditori e i professionisti del territorio.

“L'evento - spiega la responsabile ospiti, Serena Biagioni - si intitolerà ‘Salute e Benessere’, ed è organizzato nell'ottica dell'economia collaborativa, uno dei pilastri concettuali di BNI, già presente nella nostra provincia a Imperia, Sanremo, Valle Argentina e Bordighera e conta circa 110 imprenditori aderenti. Il Capitolo ‘8Luoghi’, capitanato dal Presidente Barbara Stupenengo, vice Presidente Patrick Novembre e segretario Pierluigi Torrieri, vuole crescere ed arrivare in tempi rapidi ad avere oltre 30 imprenditori aderenti e invita, a chi fosse interessato a conoscere questa realtà, a partecipare”.

L'obbiettivo? Conoscersi e creare sinergie professionali di valore e di lungo termine con una ricaduta economica significativa sul territorio anche in termini di occupazione. BNI da sempre opera per dare ai suoi membri l'opportunità di creare un network di conoscenze professionali all'interno del quale fare uno scambio di referenze qualificato e realizzare, così, un profitto per tutta la rete.

L'occasione di incontro è organizzata secondo la migliore tradizione BNI, con un welcome coffee a partire dalle 7 del mattino. L'evento si protrarrà fino alle 9:15 e sarà improntato allo scambio di competenze, esperienze lavorative, confronti professionali e passaparola di qualità. Il passaparola è da sempre uno degli strumenti di promozione e pubblicità più efficace e con BNI viene portato ad un altro livello. Tutti i professionisti che aderiscono ad un Capitolo si impegnano attivamente per dare referenze, non solo relative alle proprie attività ma anche a quella degli altri membri.

Agevolato anche dal fatto che in ciascun Capitolo è presente un solo professionista per ogni categoria professionale. BNI ha oltre 227.000 membri suddivisi più di 8200 Capitoli in 70 paesi in tutto il mondo. Da 18 anni presente anche in Italia, lo scorso anno ha portato allo scambio di 240.000 referenze con un volume di affari di circa 193 milioni di euro. Per qualsiasi informazione potete far riferimento alla Responsabile Ospiti Serena Biagioni al 3406222162 o bni8luoghi@gmail.com.