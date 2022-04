Gestione e difesa del territorio: venerdì in Camera di Commercio a Imperia incontro con Mario Tozzi

Un divulgatore d’eccellenza per parlare della gestione e della difesa del territorio. Il geologo Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e noto divulgatore scientifico, sarà il relatore nell’incontro in programma a Imperia sabato alle 21, all’Auditorium della Camera di Commercio.

L’organizzazione è a cura della Provincia nell’ambito dei progetti transfrontalieri Alcotra. Si tratta di progetti finanziati da fondi europei, per i quali la Provincia di Imperia lavora da tempo con i partner del territorio del PITER (Piano integrato territoriale) Pays-Sages che comprende le aree costiere della Riviera dei Fiori e della Costa Azzurra, il loro entroterra e i rilievi terminali delle Alpi Marittime, sui versanti ligure e piemontese, per un totale di 168 Comuni, 1 milione 200 mila abitanti, centomila imprese. Su questo territorio un partenariato multilivello formato da enti sovralocali, camere di commercio e università, la Provincia di Imperia rinnova il proprio impegno di cooperazione transfrontaliera con un comune filo conduttore: il paesaggio, declinato come fattore identitario che, in un processo a crescere, deve essere prima tutelato e poi messo in valore.

Grazie al progetto semplice Pays Ecogetiques, infatti, sono state messe in atto azioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici mentre, con il progetto Pays Resilients sono stati realizzati strumenti per migliorare la prevenzione/gestione del rischio e il coinvolgimento attivo di Enti e privati nella salvaguardia del territorio.

Il Presidente della Provincia Claudio Scajola commenta: "Invito la nostra comunità a partecipare all’incontro: è una grande occasione per comprendere le problematiche del nostro ambiente e del nostro territorio, ovvero della nostra “casa”. E’ un tema che riguarda e che responsabilizza ognuno di noi".

L’ingresso è gratuito, i posti sono contingentati a causa delle restrizioni sanitarie; l’incontro, fino ad esaurimento posti, sarà ad ingresso libero con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 e di mostrare il green pass rafforzato.