Tre giorni di festa a Badalucco per l'inaugurazione del 'nuovo' campo sportivo

Tre giorni di festa per salutare il termine dei lavori sull'impianto sportivo di Badalucco. Dal 23 al 25 aprile sarà tempo di sport e street food in regione Premartin nel paese della valle Argentina, con un ricco programma che unirà svago e divertimenti per grandi e piccini.

I lavori principali hanno riguardato il rifacimento del manto erboso del campo da calcio e sono stati resi possibili grazie a dei finanziamenti ottenuti dall'amministrazione dei sindaco Matteo Orengo. Un intervento che si inserisce in un quadro più ampio di opere che hanno interessato anche l'area circostante. Nelle scorse settimane, l'ASD Badalucco, alcuni amministratori comunali e i cugini dei sentieri hanno rimesso all'onore del mondo tutte le aiuole e in più, in quella più grande hanno piantato del grano, una sperimentazione che richiama il passato del borgo.

Il taglio del nastro per il rinnovato campo da calcio si terrà domenica alle 11, alla presenza delle autorità locali, come il sindaco Matteo Orengo, il comandante dei carabinieri di Badalucco Renato Cavuoti, Don Nuccio, i presidenti di ProLoco e Cugini dei Sentieri e la consigliere regionale Chiara Cerri. "Il termine di questi lavori sarà salutato con una grande festa all'insegna dello sport che da tanti anni promuoviamo anche al di fuori dei confini del nostro paese. - ci spiega Gianni Boeri, presidente della ASD Badalucco 2009 - La prima partita sul nuovo campo sportivo vedrà impegnate la nostra squadra e il Sanremo Borgo.