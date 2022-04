Sanremo, cambio in Giunta Comunale: Lucia Artusi lascia, al suo posto Sara Tonegutti

Questa mattina l’assessore comunale Lucia Artusi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. Il passaggio, concordato da tempo con il sindaco Alberto Biancheri e preannunciato nei mesi scorsi, è stato formalizzato oggi.

“Il passaggio di oggi era concordato già all’inizio del percorso. A Lucia va il mio personale ringraziamento per il lavoro svolto in questa prima parte di mandato, sempre con passione e determinazione. La fiducia che le diedi personalmente tre anni fa è sempre stata ripagata dal suo impegno. Il percorso con Lucia resterà congiunto anche in altre forme” ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri che, in riferimento ai successivi passaggi, spiega: “In Giunta entrerà la consigliera Sara Tonegutti mentre in Consiglio comunale farà il suo ingresso la professoressa Lia Motta. Ad entrambe, per i rispettivi ruoli, va il mio augurio di buon lavoro per una seconda parte di mandato in cui dovremo portare a conclusione importanti percorsi programmatici avviati in questi ultimi anni, nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza”.