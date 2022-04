Ospedale Unico: il 7 maggio ad Arma di Taggia un convegno promosso dalla sede locale di 'Azione'

“L'On. Ioculano, presumibilmente a nome di tutto il PD, sembra incurante della lezione da trarre dalla pandemia e soprattutto dell'impennata dei costi di ben oltre 150 milioni per la realizzazione dell'ospedale unico e anzi invita, parole sue, ad accelerare”.

Interviene in questo modo ‘Azione’ della nostra provincia, che si fa promotrice di un convegno dove discutere la possibilità di conservare e potenziare i dipartimenti di urgenza di Sanremo (con Bordighera) e di Imperia e nel contempo prevedere un nuovo ‘hub’ chirurgico /oncologico. “In caso di nuova pandemia – sottolineano Carlo Biancheri e Paolo Puppo - le procedure ordinarie potrebbero in questo modo proseguire presso quest'ultimo senza problemi, mentre i due dipartimenti citati farebbero fronte alle urgenze. La nostra proposta verrà discussa da esperti di fama nazionale come Maurizio Mauri e Stefano Capolongo, rispettivamente Presidente emerito ed attuale del Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica Ospedaliera che analizza proprio l'aspetto urbanistico e organizzativo del rapporto tra sanità e territorio, e sarà aperta agli interventi degli amministratori locali e regionali”.

“Ne parleremo nella mattinata del 7 maggio a Taggia – termina ‘Azione’ - a Villa Boselli, con una capienza massima in presenza di 50 persone ed illimitata da remoto. Ci si può già prenotare andando sulla pagina facebook ‘Sanremo in Azione’.”