Disabili non fatti sedere in treno: Berrino al Pd “Contattato il ministro per richiedere nuovi convogli”

“A seguito del grave episodio accaduto ieri, questa mattina, come Giunta regionale abbiamo prontamente organizzato una riunione con Trenitalia e Rfi per capire nel dettaglio quanto accaduto, frutto di un atto di teppismo che ha obbligato Trenitalia a sostituire improvvisamente un treno a Savona con un altro di minore capacità che ha causato un esubero di circa 200 persone”.

Così l’assessore ai trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino, in risposta al Pd. “Naturalmente abbiamo chiesto spiegazioni a Trenitalia sull’accaduto – prosegue Berrino - e ci siamo rivolti anche al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini che incontreremo al più presto, affinché, visto il perdurare dei lavori autostradali, disponga ulteriori risorse per nuovi convogli e treni delle vacanze che dipendono esclusivamente dal contratto ministeriale e non dal contratto regionale con Trenitalia. Come già detto in passato invito il pd a farsi parte attiva presso il ministro competente per raggiungere un risultato a beneficio della comunità e dei turisti”.