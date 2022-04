Sanremo: giovedì al Museo Civico la 'Giornata nazionale del Mare' sarà celebrata dall'Unesco

Il Club per l'Unesco di Sanremo, in collaborazione con il ‘Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria’, celebrerà giovedì prossimo la ‘Giornata Nazionale del Mare - Decennio del Mare’, con una conferenza dal titolo ‘Dalla spiaggia al mare’, che si terrà alle 17, al Museo Civico in piazza Nota.

Introdurrà il Presidente del Club, Ciro Esse, che parlerà sul tema ‘L’importanza dell’Agenda 2030 obiettivo 14’. Interverranno:

- Marco Savona - Ricercatore ‘Crea of’ su “PSAMMbeach: valorizzazione delle piante tipiche delle nostre spiagge’;

- Ursula Salghetti Drioli Piacenza, Biologa Marina su ‘Posidonia oceanica (L) Del.: biologia, importanza ed utilizzo’.

Sarà presente l'Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Silvana Ormea. Ingresso libero nel rispetto della normativa anti Covid-19.