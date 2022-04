Montalto Carpasio lasciata senza corriera: persone rimangono bloccate, Bignone "Un servizio pubblico non può funzionare così"

Non sono stati gli unici a patire disagi. "Un altro signore che invece si trovava a Carpasio non è stato altrettanto fortunato ed è stato costretto a dormire su una panchina. - denuncia - Nonostante vari tentativi di telefonate non c'è stata nessuna risposta dagli uffici di Riviera Trasporti. E' stato solo attraverso un fortuito incrocio di telefonate e grazie a un dipendente di RT che abbiamo saputo cosa era accaduto, non c'era disponibilità di mezzi e quindi la corsa era stata cancellata".