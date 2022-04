Sanremo: chiede di rimuovere la bandiera di Arcigay da Villa Peppina perchè visibile dai bambini

Si è presentato alla sede di Arcigay della provincia a villa Peppina di Sanremo, chiedendo in modi bruschi di non esporre la bandiera di Arcigay e pretendendone la rimozione perché visibile anche da parte di bambini e bambine che giocano nel parco della villa.

La bandiera, che riporta i sei colori del movimento LGBTI+ e il nome dell'associazione nazionale Arcigay, non presenta alcun dettaglio che non possa essere pubblicamente visto da chiunque. La stessa bandiera ha sfilato per le vie di tutta Sanremo proprio sabato scorso per il ‘Sanremo Pride’, accompagnando le istituzioni sanremesi e le tante persone giunte per l’evento.

"Spiace enormemente - afferma Gianfranco Testa, presidente di Arcigay Imperia - subire un atto omofobico come questo proprio ad una settimana di distanza dalla bellissima parata del Sanremo Pride. Proprio quella occasione ha permesso in questa stessa città di far vedere quanto inclusive, colorate, libere e promotrici del rispetto di tutti e tutte siano le nostre rivendicazioni".

Attiviste e attivisti di Arcigay, insieme a quella bandiera, incontrano su tutto il territorio nazionale proprio le tante persone giovani che frequentano percorsi e attività formative in scuole, associazioni e gruppi. I percorsi formativi proposti vengono condivisi e costruiti anche insieme ad istituzioni e insegnanti e promossi attraverso protocolli di intesa, collaborazioni e offerte formative strutturate e formali. Resta quindi ancora più infondato il timore che la sola vista di una bandiera possa turbare piuttosto che creare cultura e dialogo.

Arcigay Imperia ha ringraziato le forze dell'ordine che, intervenute, hanno garantito e tutelato il diritto di esporre la bandiera arcobaleno con i sei colori e il nome di Arcigay alle finestre della propria sede di Sanremo, contrariamente a quanto insensatamente e impropriamente richiesto.