Weekend di Pasqua e Pasquetta nel ponente ligure, cosa fare e dove andare oggi, domani e lunedì

Non sapete cosa fare nel weekend di Pasqua in provincia di Imperia? Ebbene, vi proponiamo alcuni interessanti appuntamenti che potete mettere in pratica oggi, domani e lunedì.

Dopo due anni di ‘fermo’ dovuto ai lockdown e alle misure di restrizione legate all’emergenza Covid, ora la Pasqua torna a essere un’occasione per muoversi. Quasi un italiano su quattro (23%) infatti ha scelto di mettersi in viaggio per una vacanza approfittando delle festività pasquali ma anche del vicino ponte del 25 aprile. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo a Milano. Proprio la Pasqua rappresenta – rileva Coldiretti – il primo banco di prova della ripresa del turismo in Italia. Dunque la provincia di Imperia si prepara ad una Pasqua da ‘tutto esaurito’ e per accogliere al meglio il flusso turistico le varie amministrazioni comunali e associazioni del territorio hanno predisposto numerosi eventi: spettacoli musicali, Street food, escursioni nell’entroterra e molto altro.



Per la prima grande manifestazione post covid per il rilancio, la città di Sanremo ha organizzato ‘Pasqua in Fiore’. Il momento clou è quello della ‘Infiorata Musicale’ allestita in piazza Borea d’Olmo dagli infioratori di Spello, il comune umbro che fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia, famoso proprio per le sue spettacolari infiorate. Una grande composizione di petali e colori dove sono stati adoperati quasi 20.000 fiori tra freschi ed essiccati. La città del Festival è rappresentata dalla composizione della scenografia realizzata nel 2020 per il 70° Festival della canzone Italiana. Per tutto il weekend le location infiorate saranno visitabili dal pubblico e contemporaneamente si potranno ammirare in via Matteotti le vetrine dei negozi allestite con i fiori che parteciperanno ad un concorso ad hoc. Ma la città della canzone offre questa sera (sabato) anche due spettacoli: il Roof Garden del Casinò ospiterà un Gran Galà con Enrico Ruggeri e al Teatro Ariston si esibirà il cabarettista Angelo Pintus con il nuovo spettacolo ‘Non è Come Sembra’.



Per gli appassionati del genere domenica Piazza Colombo e il porticato del Palafiori ospiterà il Mercato dell’Antiquario con una selezionata raccolta di mobili d’epoca, porcellane e cristalli, quadri d’autore, tappeti prestigiosi, bronzi, vasi e sculture. Non solo a Sanremo i mercatini ma anche ad Ospedaletti si troverà domenica e lunedì in corso Regina Margherita il mercatino dell'antiquariato, collezionismo e modernariato. A Camporosso piazza Garibaldi e i giardini pubblici di Piazza D'Armi ospiteranno domenica il mercatino degli hobbisti e del brocante, mentre 'Pasquetta in Bancarella 2022’ in Viale Kennedy a Diano Marina con bancarelle di prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica.



Anche Imperia si appresta ad accogliere residenti e turisti nel migliore dei modi con due appuntamenti. Domenica è in programma ‘Festa in Borgo’ a Borgo Prino, un evento all’insegna delle grandi occasioni e del divertimento, all’aria aperta, di fronte al mare. Per tutta la giornata si terrà una fiera con abbigliamento, vintage, prodotti tipici. Nel pomeriggio, spettacolo di canzoni dialettali con ‘Chelli du gumbu de Chichèn’ e musica pop con ‘I Blackjack’ nella la spiaggia alla base del molo azzurro. Inoltre l’Harley Davidson Italian Club Liguria proporrà attività ricreative per i bimbi nel parcheggio Santa Lucia.

Altro appuntamento all’aria aperta è quello in occasione dell'apertura del rinnovato Parco Urbano dove è previsto per il giorno di Pasquetta un grande picnic sul prato con musica e intrattenimento per i più piccoli (zucchero filato e ovetti di cioccolato, truccabimbi, trampolieri ed esibizioni di giocoleria), spettacoli di danza e country. A segnalare il punto di ingresso una mongolfiera gonfiabile.

Un altro evento all’aria aperta è ‘Sorpresa! Pasqua a Bordighera’: il salotto di corso Italia sarà trasformato in una comoda isola pedonale dove, oggi e domani, sono in programma laboratori e giochi per bambini, stands d'artigianato, mercatino enogastronomico e golosità delle feste, dimostrazioni e laboratori con i Maestri cioccolatieri.

‘Pasqua in... Famia 2022’ è invece l’appuntamento pasquale a cura della Famia Dianese di Diano Marina con distribuzione di ovette di Pasqua a tutti i bambini, animazione e una lotteria con estrazione di tre uova pasquali giganti in Piazza Martiri della Libertà. Nella stessa piazza alla sera è in programma una serata di musica e animazione a cura di Gianni Rossi con coinvolgimento di turisti e residenti nel cantare le più belle canzoni italiane e straniere.

Sarà anche lo street food uno dei protagonisti delle giornate di Pasqua in varie cittadine rivierasche. Da sabato a lunedì Riva Ligure offrirà una vasta scelta di opzioni per trascorrere giornate davvero uniche grazie all'Associazione Italiana Cuochi Itineranti. In Piazza Ughetto all’interno del ‘villaggio’ si potranno gustare i classici del cibo da strada come la grigliata di carne, la patata twister e i dolci tipici di pasqua come dessert. Ma anche il meglio del cibo da strada italiano: gli hamburger di fassone, il thai food, le pannocchie alla brace, le olive ascolane e il fritto di mare. Il tutto preparato e cucinato al momento e annaffiato da birra artigianale italiana e belga.

Anche Ospedaletti ospiterà, da oggi sino a lunedì, una manifestazione simile dal titolo ‘Fioreggiando con Street Food’. In Piazza della Stazione si troveranno stand di artigianato, florovivaisti, stand del gusto, accompagnati dal top del Cibo e dal Beverage On The Road. Ci saranno anche Giochi Gonfiabili gratuiti per tutti i bambini e Apericena con Dj Set.

Una singolare iniziativa è il ‘Pic nic pasquale’ organizzato ai Giardini Hanbury di Ventimiglia domenica e lunedì. Si tratta di una visita guidata e di un pranzo all’aperto dove verrà fornito un cestino con sorpresa.

Un’altra ottima idea per chi si muove con tutta la famiglia, è una passeggiata o un’escursione alla scoperta dell’territorio del Ponente ligure. Oggi nella città dei fiori alle 16.00 la proposta è di una visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer. Il ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice. Sempre oggi, partendo da piazza eroi Taggesi a Taggia, prenderà il via un’escursione di circa 3 ore sino al Santuario di NS di Lampedusa.

Domani, con partenza dalla stazione di Imperia, è in programma un’escursione ad anello Piaggia - Colletta della Salse – Piaggia. Si tratta di un evento gratuito offerto dal Parco Alpi Liguri. A Pasquetta un altro evento gratuito offerto dal Parco Alpi Liguri con un’escursione ad anello Pigna - Passo Muratone – Pigna. Il ritrovo è fissato alle 8.15 alla stazione di Ventimiglia.



