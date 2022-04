Sanremo: inaugurata in piazza Borea D'Olmo l'infiorata di Spello, sarà visitabile in tutto il weekend (Foto)

Alla presenza dell'Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, è stata inaugurata oggi pomeriggio l'Infiorata musicale in piazza Borea D'Olmo, realizzata dagli esperti di Spello (comune della provincia di Perugia).

L'infiorata copre un'area di circa 70 metri quadrati e sono stati utilizzati quasi 20.000 fiori tra freschi ed essiccati. Il disegno: ‘Sanremo, città del Festival e dei fiori’, è rappresentato dalla vivace composizione della cantante e dei musicisti davanti alla scenografia realizzata nel 2020 per il 70° Festival della canzone Italiana. 'Infiorato' anche il Casinò con splendide composizioni.

La manifestazione 'Pasqua in Fiore' coinvolge tutta la città, accogliendo i circa 50 esperti in arrivo da Spello e i turisti che sono arrivati e arriveranno nelle prossime ore a Sanremo per il periodo festivo. Quella di Pasqua, tra l’altro, è la prima ‘Infiorata’ dell’anno in tutta Italia. Un evento che potrebbe andare a creare, il prossimo anno, una vera e propria ‘Settimana dei fiori’, che culminerebbe proprio con il corso fiorito.

La melodia della musica attraversa l'intera scena e dialoga con la bellezza dei fiori e della natura, scaturendone il volo di una colomba di pace. Il flore stilizzato davanti alla colomba è il simbolo della manifestazione delle Infiorate di Spello. Il bozzetto è stato realizzato dai maestri infioratori della città umbra con la collaborazione creativa di Barbara Borsotto, della Maison Daphné, la storica firma associata della rete d'impresa Sanremo On.

‘Pasqua in Fiore’ vede anche una installazione floreale di fronte al Forte di Santa Tecla e nella Pigna mentre stasera alle 21 è previsto il concerto della Sinfonica al Teatro centrale. Domani e domenica saranno visitabili le location ‘infiorate’ in via Matteotti e, sempre domani sera, appuntamento al Casinò con Enrico Ruggeri.