Dolceacqua: termina il soggiorno del primo gruppo di smartworkers per il lavoro da remoto in posti 'meravigliosi'

Si è appena concluso il soggiorno del primo gruppo di smartworkers a Dolceacqua, frutto della partnership tra l’Amministrazione comunale e Smartway, startup toscana che offre soluzioni di workation (lavoro da remoto da posti meravigliosi) per le aziende.

L’area di Creative Communication, Design e DigitalMarketing del Gruppo milanese Hinto® ha soggiornato nel paese dei Doria per tre giorni, cogliendo l’opportunità di conoscere e vivere il territorio a 360 gradi tra storia, gastronomia e attività di team building outdoor, il tutto portando avanti le proprie attività lavorative. Un’esperienza unica nel suo genere, quella di poter lavorare in remoto nella spettacolare “sala di vetro” all’interno del castello Doria, recentemente dotata di connessione wifi superveloce (in collaborazione con Sistel Telecomunicazioni), coniugando in un unico contesto storia ed alta tecnologia.

“Entusiasmo, soddisfazione e gratitudine sono sicuramente gli aggettivi che descrivono meglio questa bellissima esperienza fatta di condivisione e scoperta!”: queste le parole di Noemi Sgavetti, People Experience Leader di Hinto®. “Grazie a Smartway – prosegue - per averci dato la possibilità di festeggiare la nascita della nostra nuova Tribe di Creativi, Designer e Digital Marketers in questo bellissimo borgo ligure e grazie a Beatrice Orrigo, del Comune di Dolceacqua, per la sua accoglienza e disponibilità!”.

Grande soddisfazione anche da parte degli amministratori comunali: ”La nostra sfida – dichiara il sindaco Fulvio Gazzola - è quella di portare a Dolceacqua un target di persone giovani e dinamiche che non conoscono ancora il nostro paese e che, grazie all’esperienza dello smartworking, possono apprezzarlo ed eventualmente ritornare in altre occasioni. In tal modo si genera non solo una valida promozione dovuta alle condivisioni ed ai tag sui social fatti da aziende e workers, ma anche e soprattutto una ricaduta positiva sulle nostre attività commerciali”.