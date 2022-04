Bordighera: dall'ufficio IAT segnali di ripartenza in vista di Pasqua, intanto proseguono i lavori per il nuovo ledwall

Pasqua è alle porte e segnali di ripartenza provengono dal settore turistico. Dall'ufficio IAT confermano che sono state tante, fino ad ora, le richieste telefoniche di turisti interessati a trascorrere il periodo pasquale in città.



“C'è più movimento, anche a livello di utenza nell'ufficio - ci dicono - molte richieste a livello telefonico, per email, e c'è già chi si interessa alla imminente stagione estiva”. Sintomo importante di un periodo in ripresa che lascia ben sperare.



Intanto, a pochi metri, prosegue il cantiere per l'installazione del ledwall davanti ai giardini del Palazzo del Parco in centro città. Il nuovo dispositivo si ergerà proprio accanto all'Ufficio del Turismo e, attraverso contenuti video, produrrà informazioni inerenti al territorio e a tutte le iniziative, aggiornando in tempo reale i cittadini.

Uomini e macchine al lavoro per lo schermo di circa 9 metri quadrati che subentra alla tradizionale cartellonistica.

Adottando questa tecnologia si garantirà velocità di aggiornamento e un maggiore tempestività di informazione, completando, al contempo anche la porzione urbana dedicata al turismo, che si auspica, stando ai dati, possa essere nuovamente florido.