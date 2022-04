San Bartolomeo al Mare: il Consiglio Comunale è convocato per martedì 19 aprile

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 17.00 di martedì 19 aprile.



Al primo punto dell'ordine del giorno la comunicazione della revoca della delega al Consigliere Valerio Zambruno, della modifica alla delega al Consigliere Benito Lamonica e della attribuzione della delega al Consigliere Antonello MARTINI. Al secondo punto l'approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Diano Marina, Diano Castello, Diano San Pietro, Cervo, San Bartolomeo al Mare e Andora e della scheda di rigenerazione urbana nel Comune di San Bartolomeo al Mare, in riferimento al Programma di rigenerazione urbana, riduzione della

marginalizzazione e del degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale della città (Decreto del Ministero degli Interni, 21/02/2022).

Scarica l'avviso di convocazione