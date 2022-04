Ventimiglia: passeggiate tra storia e natura, escursioni didattiche sul territorio intemelio

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, organizzano, a cura dei Soci dell'Istituto Danila Allaria e Ivano Ferrando, esperti naturalisti e di sentieristica locale, una nuova iniziativa per conoscere e valorizzare il territorio intemelio che tanto successo ha riscontrato lo scorso anno.

Due gli appuntamenti in calendario, il primo domenica 24 aprile, alle 9, con una escursione Da Fontan alla scoperta dei tre spettacolari fenomeni naturali nel Vallon de Groa. Il secondo appuntamento è in programma per domenica 22 maggio, alle 10.15 con l'Escursione col treno delle Meraviglie a Breil sur Roya, Mini-circuito della Torre Cruella, full immersioni nella storia di Breil sur Roya e al ritorno visita all'Ecomusée du Haut-Pays.

Con queste iniziative il Museo Rossi intende ampliare la propria offerta anche agli aspetti naturalistici e ambientali del territorio intemelio, fornendo una nuova chiave di conoscenza e condivisione ai partecipanti. Nel corso del prossimo autunno verranno organizzate altre escursioni sia nel territorio di Ventimiglia, sia al di fuori di esso.