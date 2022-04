Sanremo: terminata la prima fase dei lavori, la ciclabile fra i Tre Ponti e il Sud Est riapre con un giorno di anticipo

Riapre questa sera alle 19, con un giorno di anticipo rispetto alla prevista durata dei lavori di asfaltatura, il tratto di pista ciclopedonale compreso tra l'incrocio dei Tre Ponti e la zona del Sud Est. Domani in giornata verranno riaperti anche il tratto di via Nino Bixio e quello tra il Sud Est e via Anselmi, dall'ex tribunale.

Altri lavori di rifinitura e segnaletica verranno ultimati dopo il 2 maggio.

“Amaie Energia si scusa con cittadini e turisti per il disagio creato in questi primi giorni della settimana - dichiarano dalla società che ha in gestione la pista - il periodo è stato forzatamente scelto in conseguenza alla presenza di altri cantieri aperti in prossimità della ciclabile, delle importanti manifestazioni che si sono succedute nei mesi precedenti e dalla necessità tecnica della ditta incaricata dei lavori di effettuare tutti gli interventi nello stesso periodo e con temperature miti per garantire il buon risultato dell'asfaltatura”.