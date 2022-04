In autostrada un cartellone che segna il territorio della Riviera dei Fiori, Pilati, (Federalberghi): “Rilanciamo il brand"

Lungo l’Autostrada dei Fiori, nella tratta in direzione Genova, fra Bordighera ed Ospedaletti, è stato appena installato un cartellone con un’immagine vintage che dà ai turisti un benvenuto multilingue nella Riviera dei Fiori. Un’iniziativa fortemente voluta dalla Federalberghi e sposata da Autofiori.



Spiega il presidente provinciale di Federalberghi Americo Pilati: “Un cartellone era stato installato in precedenza, in direzione Francia, fra Andora e San Bartolomeo al Mare e ora siamo riusciti a far collocare anche il secondo cartellone. Tutto questo si inserisce nel più ampio progetto volto alla promozione della Riviera dei Fiori, che caratterizza la nostra provincia, da Ventimiglia ad Andora, con l’intento di far diventare questo brand quello che è la Costa Azzurra per i francesi. Il sogno è quello di promuovere in tutta Europa quella che per i tedeschi è la famosa Blumen Riviera”.

Aggiunge Ezio Formosa, presidente della Federalberghi di Bordighera: “Il lavoro di promozione sul marchio Riviera dei Fiori è stato ripreso con forza dalla D.m.o. (Destination Management Organization - ndr), che si chiama appunto Riviera dei Fiori. Quest’anno il marchio compie 75 anni e verrà promozionato nelle principali fiere del turismo nazionali ed europee”.



Sottolinea il vicepresidente di Autostrada dei Fiori Spa Enrico Lupi: “Siamo molto contenti di aver potuto soddisfare l’istanza della Federalberghi della provincia di Imperia, volta a realizzare ulteriori strumenti di promozione del territorio, al fine di incentivare l’incoming turistico nella nostra bella Riviera, che lega il mare alle Alpi”.