Il sanremese Olmo Romeo è il nuovo vice Presidente dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio

L’imprenditore imperiese Olmo Romeo, ex presidente del Cda del Casinò di Sanremo, è stato nominato vice Presidente dell’azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Un incarico sicuramente prestigioso e importante per il braccio operativo camerale e che si occupa di azioni di sostegno alle filiere dell’agroalimentare, dell’artigianato, del turismo e del florovivaismo. L’azienda speciale fa attività di promozione dell’economia del mare con particolare riferimento a nautica, cantieristica, tecnologie marine e maricoltura. Organizza corsi e iniziative per sostenere il mercato del lavoro e fornisce assistenza in materia di bandi europei, nazionali e regionali.

Dopo l’ultimo consiglio camerale erano stati individuati i componenti dell’azienda speciale e ieri si sono registrati gli insediamenti e la ratifica delle nomine. Con la presidenza sempre affidata a Enrico Lupi, Olmo Romeo sarà sicuramente un punto di riferimento per le aziende della nostra provincia.

Grazie alla partecipazione ai bandi europei, infatti, l’Azienda speciale ha un budget di diversi milioni di euro l’anno, che distribuisce sul territorio e si occupa della promozione turistica, in Italia e all’estero, per la nostra regione.