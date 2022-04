Musica: online il video di “Don't kill my desire”, il nuovo singolo della Steve Foglia Society (Video)

The Steve Foglia Society

È uscito da pochi giorni il nuovo video della Steve Foglia Society per il nuovo singolo “Don't kill my desire” uscito il 1° aprile su tutte le piattaforme digitali di streaming tra cui Spotify.

Le riprese sono state firmate da Simone Sarchi sulla famosa spiaggia “Pico De Gallo” di Sanremo, uno dei luoghi di riferimento della città.

La band sta ora lavorando all'uscita del nuovo album che verrà anticipato da un nuovo singolo in uscita nei prossimi mesi.