Imperia: 'Festa in Borgo' al Prino la domenica di Pasqua con iniziative per grandi e piccoli

L’associazione Proprino, in collaborazione con la Confcommercio di Imperia e il Comune di Imperia, per la domenica di Pasqua, dalle 8 alle 20, organizzano la 'Festa in Borgo'.

- dalle 8 alle 20 Fiera in borgo, con abbigliamento, vintage e prodotti tipici;

- alle 11 Santa Messa sul 'molo azzurro', celebrata da don Stefano, parroco della Parrocchia di S. Benedetto Revelli;

- alle 15 spettacolo delle canzoni dialettali del gruppo "Chelli du gumbu de Chichèn", a cura di Natalino Trincheri;

- alle 15 presso il parcheggio Santa Lucia sarà presente l’Harley Davidson Italian Club Liguria, che svolgerà attività ricreative con i bimbi delle Associazioni “Per noi domani” e “Piccoli Passi”. Tutti i bambini presenti alla festa potranno salire in sella ai bolidi americani e provare l’ebbrezza del “vento sul collo”;

- alle 16.30 spettacolo musicale con "I Blackjack" presso la spiaggia comunale alla base del “molo azzurro”.

I commercianti di Borgo Prino e i tanti espositori aspettano grandi e piccoli, per una Pasqua all’insegna delle grandi occasioni e del divertimento, all’aria aperta, fronte mare.