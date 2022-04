Sanremo: mercoledì al Casinò “Oscar e la dama in rosa” nell'adattamento dei giovani della parrocchia di San Siro

Oscar è un bambino leucemico di dieci anni, senza alcuna possibilità di guarigione. Ricoverato in ospedale, diventa amico di un’anziana signora, Nonna Rose, la quale gli è sempre vicino. Per alleviare le sofferenze, Nonna Rose gli propone un gioco: fingere che ciascun giorno corrisponda alla durata di dieci anni e scrivere quotidianamente una lettera indirizzata a Dio, per raccontare la sua vita.

Dodici lettere tra Oscar e Dio assai suggestive, scritte in un breve periodo: l’ultimo della vita di questo bambino, eppure come d’incanto il mondo gli si dischiude, gli si aprono nuovi scenari al pari di un esperto esploratore. Non è soltanto un racconto venato di malinconia, bensì anche di fantasie, speranze, amicizie, amori innocenti e fede. Senza indulgere a facili e stucchevoli pietismi, il tema della malattia viene affrontato in tutto il suo significato più profondo. Non si tratta però di un testo triste, risulta anzi piacevole e rasserenante, oltre che coraggioso.

L’accostamento con "Il piccolo principe" di Saint Exupéry è doveroso. Il "Principe" è un bambino venuto nel mondo per insegnarci che cos’è la vita, mentre l’Oscar di Eric-Emmanuel Schmitt è un bambino che sta per lasciare il mondo e ci insegna che cos’è la morte. Un libro poetico, ricco di spunti di riflessione che i giovani hanno riadattato secondo la loro sensibilità.