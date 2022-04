A Sanremo un fine settimana che sa di vera ripartenza: mai così tanti eventi concentrati in 48 ore

La Città dei Fiori si prepara per una 48 ore di eventi come non se ne vedevano da tempo. Il fine settimana appena iniziato vedrà Sanremo al centro di una serie di appuntamenti che spaziano dallo sport alla storia passando per la sanità e il commercio. La casualità del calendario da una parte e la voglia di ripartire dall’altra hanno portato a un mini calendario manifestazioni concentrato in due giorni.

Gli appassionati di sport avranno l’imbarazzo della scelta. Chiusa ieri la regata dei ‘Dragoni’, questa mattina al Tennis Sanremo sono in programma le finali dell’ATP Challenger, il torneo che ha riportato in città i grandi nomi del tennis internazionale; per strada sono tornati a rombare i motori del Rallye di Sanremo e, dopo le prove speciali e la spettacolare partenza sotto al Casinò, oggi pomeriggio alle 17.30 sarà il momento della premiazione sul piazzale Adolfo Rava; palla ovale protagonista a Pian di Poma con la 7ª edizione del Festival del Rugby con le gare in programma per tutta la giornata odierna e per domani mattina, con le premiazioni nel primo pomeriggio; infine, domenica pomeriggio alle 15, al ‘Comunale’ andrà in scena il big match tra Sanremese e Varese.

Nel fine settimana Sanremo avrà modo di rivendicare con orgoglio il proprio spazio nella storia del movimento LGBT+ italiano. Questa mattina è in programma l’inaugurazione della mostra di Arci Gay al Palafiori mentre, alle 15.30, si radunerà a Pian di Nave la sfilata del Sanremo Pride per ricordare i 50 anni dal 5 aprile 1972, data della prima manifestazione del movimento ospitata proprio a Sanremo.

Infine il Casinò sarà protagonista con due convegni in programma oggi: al mattino Confesercenti presenterà l’incontro internazionale “Trattato del Quirinale”, mentre al pomeriggio sarà protagonista l’Unuci con la conferenza “Europa Pandemia e Sanità”.

Un calendario ricco e articolato che, di fatto, apre la primavera sanremese che porterà al grande appuntamento del 20 maggio con la 13ª tappa del Giro d’Italia. Poi sarà il momento di pensare all’estate.