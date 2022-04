Sabato prossimo prosegue la campagna tesseramento della Lega in Provincia di Imperia

Riprenderà sabato 9 aprile, in Provincia di Imperia, la campagna tesseramento 2022 della Lega - Salvini Premier.

Appuntamento in programma nei tre centri principiali della provincia. I gazebo saranno posizionati a:

⁃ Ventimiglia, Via della Repubblica, dalle 9 alle 12;

⁃ Sanremo, Via Escoffier, dalle 9 alle 13;

⁃ Imperia, Piazza San Giovanni, dalle 9.30 alle 12.30

“Torniamo in piazza e tra la nostra gente, come abbiamo sempre fatto, dopo un periodo di stop forzoso - dichiara l’On. Flavio Di Muro, Referente provinciale della Lega. Colgo l’occasione per invitare i nostri concittadini a venirci a trovare ai gazebo sul territorio per un doveroso confronto con i nostri eletti nei comuni, in provincia e in regione, anche e soprattutto alla luce del periodo storico che stiamo vivendo”.