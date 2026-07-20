Guardia Costiera, Berrino (FdI): "Punto di riferimento per sicurezza navigazione"

“Oggi celebriamo con profondo orgoglio il 161° anniversario della Capitaneria di Porto Guardia Costiera, una ricorrenza che rende omaggio a oltre un secolo e mezzo di storia, dedizione e servizio al Paese. In questi 161 anni, donne e uomini della Capitaneria di Porto hanno rappresentato un punto di riferimento per la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente marino e costiero e la legalità lungo le nostre coste. Con professionalità, competenza e spirito di sacrificio, hanno affrontato ogni sfida, operando quotidianamente al servizio della collettività. Questo anniversario è l’occasione per ricordare il prezioso lavoro svolto da tutto il personale, militare e civile, che con impegno, senso del dovere e passione continua a garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione del patrimonio marittimo nazionale. Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno indossato e indossano con onore questa uniforme, contribuendo a scrivere una storia fatta di coraggio, responsabilità e vicinanza al territorio. Ai nostri uomini e alle nostre donne, agli appartenenti di ieri e di oggi e alle loro famiglie, giungano i più sinceri auguri per questo importante traguardo, con l’auspicio di continuare a servire il Paese con gli stessi valori che, da 161 anni, contraddistinguono la Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Buon 161° anniversario alla Capitaneria di Porto Guardia Costiera”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia e segretario provinciale Gianni Berrino.