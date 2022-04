Bordighera: una mostra e un libro per raccontare il pregio e la storia della ex Chiesa Anglicana

Una mostra e un libro per raccontare il pregio architettonico e la storia della Chiesa Anglicana di Bordighera: è la nuova iniziativa con cui l’Amministrazione intende continuare a valorizzare, dopo il restauro conservativo in corso, uno dei tesori della città delle palme.

Il progetto, approvato dalla Giunta lo scorso 31 marzo, sarà realizzato con la fondamentale collaborazione della dottoressa Gisella Merello, curatrice dell’esposizione ed autrice de “La Chiesa Anglicana All Saints a Bordighera”. Il volume verrà presentato in anteprima proprio il 10 giugno, in occasione dell’inaugurazione della mostra che proseguirà poi fino al 26 giugno.

“Stiamo portando avanti un bel percorso. Negli anni scorsi - commenta il Sindaco Ingenito - abbiamo acquistato attrezzature (pannelli e luci) per esprimere al meglio le potenzialità della Chiesa Anglicana come polo espositivo e abbiamo organizzato con continuità mostre prestigiose; a breve terminerà l’importante intervento di restauro conservativo per cui abbiamo investito oltre 205.000 euro. Ci è sembrato il momento migliore per un evento ed una pubblicazione che raccontino le origini, la bellezza ed il valore di questo edificio, che è pienamente parte dell’identità di Bordighera. Un ringraziamento a Gisella Merello per l’entusiasmo e l’impegno con cui ha abbracciato questo progetto.”