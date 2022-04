Bordighera: ancora pochi giorni per iscriversi al concorso “Festa della Mamma 2022 - la vetrina più bella”

Ancora pochissimi giorni per iscriversi al concorso “Festa della Mamma 2022 - la vetrina più bella”, indetto dal Comune di Bordighera. Il termine scade alle 13 di lunedì.

L’invito è rivolto a tutti gli operatori economici cittadini (commercianti, artigiani, società di servizi) la cui attività abbia un affaccio sul fronte strada; la partecipazione è gratuita ed offre l’opportunità di vincere uno dei tre premi in denaro: 1° premio: 500 euro; 2° premio: 300 euro; 3° premio: 150 euro.



Per aderire all’iniziativa è necessario far pervenire il modulo d’iscrizione (disponile qui https://retecivica.bordighera.it/rete_civica/avviso_pubblico_concorso_vetrine o presso l’Ufficio IAT di via Vittorio Emanuele II 172) a cultura@bordighera.it.

Gli allestimenti potranno essere realizzati a partire dal 23 aprile e dovranno poi essere mantenuti fino all’8 maggio; entro il 30 aprile ogni partecipante dovrà inviare a cultura@bordighera.it una foto della vetrina, nella quale dovrà essere visibile il numero identificativo che sarà attribuito dagli organizzatori e attesterà l’adesione all’iniziativa. Le immagini saranno a seguire pubblicate su una pagina Facebook espressamente creata per il concorso a cura del Comune.



Chiunque potrà esprimere la propria preferenza tramite un “like” sotto la vetrina preferita dal 2 maggio fino alle 15.30 del 7 maggio, termine in cui saranno conteggiati i voti. I tre allestimenti che avranno ricevuto il maggior numero di voti saranno premiati domenica 8 maggio, giorno della Festa della Mamma.



L’avviso pubblico con tutte le indicazioni per la partecipazione ed il modulo d’iscrizione sono online sul sito istituzionale del Comune di Bordighera, all’indirizzo https://retecivica.bordighera.it/rete_civica/avviso_pubblico_concorso_vetrine​