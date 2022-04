Sanremo: riqualificazione dei Giardini 'Regina Elena', la preoccupazione del Pat per le piantumazioni

Il Comitato sanremese Pat, dopo un accesso agli atti relativo al progetto di riqualificazione della Pigna, ha scritto all’Urp del Comune di Sanremo:

“Per i documenti riguardanti i Giardini Regina Elena – evidenzia il Pat - rileviamo con stupore la seguente frase nella relazione di progetto ‘In tale superficie, se i Pinus Pinea risulteranno non più sicuri dopo il rifacimento della pavimentazione in pietra a causa delle radici molto superficiali, troveranno dimora nuove piantumazioni’ ed ancora ‘Le aree verdi saranno progettate e recuperati gli esemplari arborei di particolare pregio, integrandoli con nuove piantumazioni e altre piante/arbusti della flora mediterranea’. Inoltre rileviamo da segnalazioni documentate che sono stati già eliminati 3 esemplari arborei che facevano parte integrante della composizione della fontana, realizzata in origine a simulare una roccaglia di macchia mediterranea corredata dalle sopracitate piante: un pino, una quercia ed un altro albero non più individuabile”.

Secondo il Pat gli elementi verdi sono sempre presenti nelle tavole di progetto mentre mancano nelle immagini a render, in cui peraltro mancano numerosi altri alberi ancora esistenti: “Questo ci fa temere per un volontà da parte del Comune di sostituire gli alberi esistenti, che viene confermata dalla seguente frase riferita appunto alla fontana ‘Qui saranno piantumate alberature in grado di bonificare e assorbire gli agenti inquinanti’ che ci lascia basiti visto che le alberature esistevano già svolgendo la loro benefica attività prima che venissero tagliate. Leggiamo inoltre nella relazione, senza però riscontro nelle tavole di progetto, che è previsto anche l'intervento di realizzazione di un parcheggio convertendo un'area per metà a giardino in area destinata ad auto, forse elettriche forse corredata da impianto mini eolico, nell’area Nord, parcheggio, Madonna della Costa”.

“L’idea progettuale riguardante queste aree – prosegue il Comitato (a monte dei giardini Regina Elena lato ovest e lato est della strada carrabile) consiste nella trasformazione a parcheggio dell’area con affaccio a nord/ovest, in oggi utilizzata in modo promiscuo a parcheggio. E, data la collocazione in cima al promontorio molto ventilata, si sta valutando la possibilità di inserire un mini impianto eolico".

Il Pat chiede la documentazione relativa al verde censito nell'areale della Pigna, Madonna della Costa, Regina Elena, Riva di San Giuseppe a seguito dell’incarico alla Cooperativa Demetra e quella relativa allo stato attuale: “Inoltre chiediamo che sia ripristinato l'accesso pubblico alla documentazione come previsto dall'incarico svolto nel 2012. In meno di 70 giornate è stato realizzato il censimento completo del verde nel Comune di Sanremo e nello stesso tempo è stata realizzata la piattaforma informatica per la gestione via web dei dati del censimento e del servizio di manutenzione del Verde. Il sistema informatico e informativo è stato realizzato da Demetra personalizzando la collaudata piattaforma web gestionale di R3-Gis di Merano. E’ stato inoltre realizzato un portale web pubblico, www.sanremoverde.it, dedicato alla manutenzione del Verde di Sanremo, dove il gisweb del censimento, oltre ad altre interessanti funzioni e notizie, sono consultabile da tutti”.

Viene anche chiesto un approfondimento sulla modalità di selezione dei soggetti, anche singoli privati, che figurano come partner/promotori nei documenti del progetto finanziato con soldi pubblici e che, come tali, vedono elencate le loro proposte e le condizioni di realizzazione, tra cui richieste di spazi nella Pigna con definizione di caratteristiche, canoni gratuiti o calmierati: “Rispetto a questo chiediamo come sia avvenuta e quando la selezione di soggetti e loro proposte lumi per un discorso di pari opportunità e di garanzia di qualità a tutela di un bene pubblico, tutelato ed identitario di tutta la comunità”.