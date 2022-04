Sanremo: 15 bambini ucraini nelle scuole cittadine, il Comune garantirà loro il servizio mensa gratuito

In relazione al Decreto Legge del febbraio scorso per le misure urgenti per la crisi in Ucraina e la circolare del Ministero dell’Istruzione del 7 marzo sull’accoglienza scolastica degli studenti ucraini, anche il Comune di Sanremo provvederà all’inserimento dei ragazzi nelle scuole cittadine.

Attualmente sono circa 15 i minori che frequentano le scuole della città dei fiori, anche se il numero è ovviamente destinato ad aumentare nelle prossime settimane e per i quali occorre garantire il diritto allo studio che comprende la frequenza alla mensa, trattandosi di un momento educativo e didattico fondamentale per l’integrazione scolastica.

Proprio per questo l’Amministrazione comunale matuziana ha deciso di garantire, ai bambini di provenienza ucraina che frequentano le scuole statali cittadine, l’erogazione del servizio mensa scolastica in forma gratuita quale intervento umanitario, almeno fino al termine del anno scolastico in corso.