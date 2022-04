Riva Ligure una delle venti località italiane selezionate per il lancio della campagna "Siamo tutti pedoni"

Riva Ligure è una delle venti località in tutta Italia che hanno scelto di aderire a “Siamo tutti pedoni”. Si tratta di una campagna nazionale per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e la vivibilità delle città.

Nella riviera dei fiori il flash non ha avuto per protagonisti i bambini delle scuole e i pensionati, ovvero gli utenti fragili delle strade. A Riva ligure l’evento avvisto la partecipazione del sindaco Giorgio Giuffra, del consigliere comunale con delega l’istruzione alle politiche educative Silvia Boeri, dei pensionati e dei rappresentanti delle sigle sindacali provinciali Enrico Revello SPI Cgil Imperia, Mario Ivaldi FNP Cisl pensionati Imperia Savona e Maria Teresa Rossa per UIL Pensionati Imperia insieme alle classi della scuola primaria Pertini e la classe 1ª A della scuola media.



I partecipanti hanno percorso un tratto della città accompagnando la palma nana, Cycas Revoluta, fino a Piazza Ughetto dove al termine dell’evento è stata piantumata in una nuova aiuola con l'aiuto del personale di Amaie Energia. Al centro della mattinata i temi della vivibilità in città, del verde urbano, con l’idea che l’accessibilità e la qualità della prossimità nelle nostre città siano un diritto da preservare.



"Un’indagine Istat del 2021 sulle 109 città capoluogo italiane mostra che in media solo il 4,22% della superficie totale del Comune è caratterizzata dalla presenza del verde con una media di circa 30 mq per abitante, con una situazione molto variegata fra i diversi territori e che risulta molto sotto le necessità se pensiamo che in questo calcolo rientrano anche le aree boschive fuori città e soprattutto che alcune città europee arrivano ad avere fino al 30% e oltre di verde urbano rispetto alla superficie totale" - hanno spiegato le autorità.