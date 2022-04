Imperia: convegno sulla transizione energetica, Scajola "Dobbiamo risparmiare, diamo soldi a un dittatore" (Foto e Video)

Si svolge questa mattina, in Provincia a Imperia, un incontro incentrato sulla transizione energetica nelle Amministrazioni pubbliche. Quella odierna è l'occasione per fare il punto sul progetto transfrontaliero 'Progetto Pays Ecogetiques, - PITER Pays-Sages”, finanziato con fondi FESR attraverso il P.O. Interreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020.

Il Presidente della Provincia, Claudio Scajola, ha evidenziato l’importanza dell’incontro odierno in un momento difficile per l’energia in Europa, a causa della guerra in Ucraina: “E’ un argomento ancora più attuale, perché abbiamo bisogno di efficienza energetica, che significa sprecare meno energia e riuscire con minore spreco a diminuire i consumi. In questo modo si aiutano le famiglie e le imprese ad avere un minor costo e cercare, in tempi brevi, a essere indipendenti dalla Russia nel caso specifico”.

Non ha lesinato accuse al presidente russo Putin: “Siamo nel paradosso perché, consumando energia, diamo soldi a un dittatore che ha invaso un popolo pacifico e, con quei soldi compra le armi per fare le orride mutilazioni e azioni di guerra, che vediamo ogni giorno in televisione”.

La giornata proseguirà sempre in tema, nel pomeriggio, con le visite guidate all’ I.T.I 'Galilei' di Imperia, in via Santa Lucia, il cui edificio è un esempio di buone pratiche in quanto a transizione energetica.

La Provincia di Imperia è partner del progetto, nonché ente responsabile delle attività sperimentali di buone pratiche di efficientamento energetico avviate nell’ambito del progetto. Sul territorio provinciale sono stati cinque i Comuni che hanno partecipato ai corsi sul tema: sono i Comuni di Imperia, Ventimiglia, Pietrabruna, Pontedassio e Cervo.