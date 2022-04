Ventimiglia: nuova spiaggia ai Balzi Rossi grazie agli interventi di ripascimento

Nuova ed esclusiva spiaggia pubblica ai Balzi Rossi grazie agli interventi di ripascimento effettuati dall'amministrazione.

Si tratta di quello che gli inglesi chiamano beach nourishment, il termine letteralmente vuol dire “ridare da mangiare”, “nutrire nuovamente”. In tal senso è riferito al tratto costiero dove è stato sostituito con materiale selezionato per questa riva che nasce in uno dei punti più affascinanti del paesaggio ventimigliese.