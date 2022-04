Sanremo: domani mattina al Casinò un convegno sul tema "Cosa vuol dire lottare contro le mafie"

La Consulta degli Studenti di Imperia è in prima linea per la lotta contro le mafie. Di conseguenza gli stessi studenti membri di quest'organo provinciale si sono adoperati per organizzare un evento di sensibilizzazione sul tema, dedicato ai loro compagni, in collaborazione con l'Associazione Libera e con il patrocinio del comune di Sanremo e della prefettura di Imperia.