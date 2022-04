Incidente di oggi sulla A10: Di Muro "I migranti morti sono sulla coscienza del Ministro Lamorgese"

“Un bilancio tragico figlio di una politica migratoria scellerata. Il grave episodio con due morti in un gruppo di migranti travolti mentre attraversava l’autostrada in direzione del confine di Stato, all’altezza del distributore di Bordighera sud, sintetizza il fallimento del Ministro Lamorgese che solo qualche giorno fa aveva promesso un rafforzamento dei controlli durante una audizione in Commissione Schengen”.

E’ il durissimo commento dell’On. Flavio Di Muro (Lega) che ha attaccato nuovamente il Ministro Lamorgese sulla questione migranti., “È inutile incrementare i controlli nella tratta Ventimiglia-Mentone – termina Di Muro - bisogna invece intervenire su treni, strade e autostrade tra Genova e Ventimiglia. Anche per evitare tragedie come quella sulla A10, due morti sulla coscienza di chi alle parole non da seguito con i fatti”.