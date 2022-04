Sanremo: officina mobile per mtb, un nuovo servizio presentato a San Romolo - L'intervista

A Sanremo da quest'oggi è attiva la prima officina mobile per le mountain bike. L'idea è di Alessio Aristide, noto ciclista locale che da tempo ha fatto della sua passione un lavoro a tempo pieno come meccanico e preparatore di mtb.

Ex impiegato di banca ha deciso di dedicarsi al mondo del ciclismo arrivando a mettere in piedi la sua officina. Grazie anche alle conoscenze maturate durante le gare ha intrecciato rapporti con le grandi case che oggi producono mtb e con i negozi specializzati. Una fama che gli ha permesso di crearsi un giro di clienti non solo in provincia di Imperia ma anche da fuori regione e nella vicina costa Azzurra.

Il passo successivo è un servizio nuovo, per la realtà Sanremese, ma che all'estero è già consolidato. "E' proprio così - conferma Alessio Aristide - oggi presentiamo l'officina mobile Steep Line, in collaborazione con il negozio di biciclette Danymark. Siamo amici da sempre e così abbiamo avviato questo nuovo progetto che credo possa interessare tanti amanti del ciclismo Off Road".

Che cos'è una steep line? "Beh è prima di tutto il nome della mia officina e nel mondo della mountain bike rappresenta la più ripida e difficile sezione di discesa che si affronta nelle gare di coppa del mondo di downhill. E' un nome che ho scelto perchè evoca un particolare settore specifico del ciclismo che gli appassionati conoscono bene" - risponde.

Parliamo dell'officina mobile che cos'è e come funzionerà? "Ho allestito un furgone con tutti i principali attrezzi e pezzi di ricambio che possono servire a chi pratica la mountain bike. Il ciclismo in montagna è un settore che ha conosciuto uno sviluppo importante, con tantissime ramificazioni diverse. - analizza Aristide - Oggi gli amanti della mtb sono disposti ad investire molto nell'acquisto di un mezzo performante più adatto alle loro necessità, sono molto attenti alle singole componenti e c'è una costante evoluzione. È per questo motivo che bisogna offrire un servizio professionale e mirato; con la mia officina in questo ultimo anno ho fatto proprio questo: riparazione, preparazione gara e customizzazione di mtb.

"L'officina mobile nasce come servizio aggiuntivo. Porteremo tutto questo direttamente a casa del cliente senza che si debba preoccupare di dover portare la bici da un meccanico in un negozio. Il più delle volte gli interventi si possono fare direttamente in loco: questo vuol dire maggiore comodità e meno preoccupazioni, 'save time, ride more!' Come dice il mio slogan. - e poi sottolinea - Quando si parla di mountain bike ci metto tutta la mia passione e l'esperienza maturata. E' proprio la cura e l'attenzione verso la qualità del risultato finale che mi portano ad essere un artigiano".

Non meno importante è anche la consulenza. "E' uno degli aspetti del mio lavoro. Io sono 'nato' in bicicletta. E' il mio mondo da sempre. In questi anni in molti si sono rivolti a me per trovare il consiglio sulla bici più adatta alle loro esigenze. Io non vendo biciclette ma se si tratta di mtb ho un'ottima conoscenza quindi sono in grado di indirizzare le persone verso il prodotto migliore per loro. E' anche per questo che c'è questa collaborazione con Danymark che da decenni è un punto di riferimento quando si parla di acquistare bici".

Non è casuale che il servizio di officina mobile venga presentato a San Romolo, sopra Sanremo. "Abbiamo scelto quella che è una delle zone più rinomate della nostra provincia per la mountain bike ed è conosciuta anche a livello internazionale. Qui tutto l'anno ci sono sempre bikers che salgono e scendono da questi sentieri e siamo sicuri che ce ne saranno sempre di più. Per questo motivo, quando non sarò sui campi gara, penso che, l'officina mobile sarà proprio qui, a San Romolo. - annuncia Aristide - Il territorio sta investendo molto nel settore del ciclismo nell'entroterra e la domanda di questo genere d'esperienze sportive, è crescente".