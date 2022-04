Ieri sera in tarda serata in zona Borgo a Sanrmeo nei pressi del bar Dei Fiori è scappato per uno spavento un pappagallo Amazone verde fronte blu che si chiama ÉMERAUDE

E un pò diffidente ma a volte si fa avvicinare. E' abbituato a stare libero ma non è in grado di nutrirsi



Se lo avvistate inviare un sms a 0033611178760