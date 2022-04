Durex sponsor della ciclabile? Da valle Armea l'apprezzamento dei misteriosi 'Ciclisti Anonimi': “Prodotti appaganti nel ciclismo come nell'utilizzo tradizionale”

La notizia del possibile interessamento della Durex per la sponsorizzazione della pista ciclabile ha scatenato l'interesse e la curiosità di molti, dalla politica al mondo dello sport.

Nelle ultime ore in tanti ci hanno chiesto informazioni in merito e ora, da valle Armea, arriva l'apprezzamento da parte di un non meglio specificato gruppo di misteriosi 'Ciclisti Anonimi'. Intervento che è stato anche condiviso sui social da Amaie Energia, la partecipata del Comune di Sanremo che da un anno ha la gestione della pista ciclopedonale.

“Interveniamo con entusiasmo sulla notizia della sponsorizzazione di Durex relativa alla pista ciclabile per specificare meglio la "natura del rapporto", nella stesura del quale abbiamo avuto parte attiva - scrivono i 'Ciclisti Anonimi' in una nota inviata dalla loro sede in valle Armea - nella notizia riportata si fanno riferimenti superficiali all'azienda produttrice di preservativi e di prodotti legati alla sfera amorosa, senza però approfondire i diversi impieghi che quel tipo di merce può garantire anche al settore ciclistico”.