Uno sponsor per la pista ciclabile: spunta la candidatura di una nota ditta di preservativi

Da qualche mese non è un mistero la ricerca di uno sponsor che possa rendere la pista ciclabile redditizia sotto il profilo economico. La ciclopedonale è sì un fiore all’occhiello del turismo locale ma, a tutti gli effetti, rischia di essere investimento senza un vero ritorno. Da qui l’idea di trovare un marchio che possa colorarla con il proprio logo e, di fatto, sponsorizzarla.

In un primo momento si era ipotizzato l’interessamento di alcune grandi aziende legate al mondo del ciclismo ma, oggi, spunta la candidatura di un marchio di tutt’altro genere. Le grafiche preparate dall’agenzia sanremese ‘RebelDigital’ non lasciano spazio all’immaginazione: è la Durex a farsi avanti per sponsorizzare la ciclabile in vista dell’estate. La nota ditta di preservativi e prodotti di ogni genere legati alla sfera amorosa parrebbe quindi intenzionata a portare il proprio marchio e i propri slogan in zona.

Le prossime ore saranno utili a verificare le reali intenzioni dell’azienda, ma la data odierna, 1° aprile 2022, resterà sempre impressa come quella della proposta più originale che Sanremo abbia mai ricevuto in tema di sponsorizzazioni.