Da domani, undici collegamenti ferroviari in più tra le località Liguri e la Lombardia

Da domani, sabato 2 aprile rientrano in servizio i 'Treni del Mare' che garantiranno nuovi collegamenti in più tra la Lombardia e la Liguria nei fine settimana con un incremento totale di oltre 6 mila posti a sedere offerti. Ventimiglia e Albenga nel Ponente, Sestri Levante, La Spezia e Monterosso e nel Levante le stazioni liguri di arrivo e partenza dei treni.



"Quest'anno i 'Treni del mare' saranno riattivati con un mese di anticipo rispetto al 2021 per garantire ulteriori opportunità di viaggio per chi, dalla Lombardia, sceglierà di venire nelle nostre due belle Riviere - afferma l'assessore regionale a Trasporti, Turismo e Lavoro Gianni Berrino - Pasqua infatti è a metà mese e il 25 aprile è un lunedì: ciò ha già indotto molti turisti a prenotare un periodo di soggiorno presso le nostre strutture".



"Sono certo - conclude Berrino - che i tanti nuovi Regionali Veloci di Trenitalia saranno da stimolo a tanti lombardi a venire a trascorrere le vacanze da noi. Questi treni, che resteranno in servizio fino a metà settembre, saranno anche utili per i tanti pendolari del Ponente e del Levante".

Di seguito il dettaglio dei collegamenti: