L'associazione Noi4You torna nelle scuole con grande partecipazione dei ragazzi

Si è concluso nel mese di marzo il progetto che lo Sportello di Ascolto e Anti-Violenza Noi4You ha portato avanti in collaborazione con gli istituti di Ventimiglia e Bordighera 'Fermi-Polo e Montale'.

Le psicologhe Guendalina Donà e Serena Suraci hanno avuto modo di incontrare singolarmente 17 classi di alunni. In ogni classe è stato fatto un lavoro di gruppo interattivo riguardante il tema della violenza di genere prendendo ad esempio un caso di cronaca italiana recente. I ragazzi si sono dovuti calare, divisi in due gruppi differenti, nei difensori del cosiddetto carnefice oppure negli accusatori dello stesso e quindi difensori della vittima. Attraverso i loro ragionamenti, domande, riflessioni, punti di vista e scambi di vedute, si sono potute trarre conclusioni interessanti riguardanti la sensibilità degli adolescenti rispetto alla tematica riguardante la violenza di genere e la violenza in generale come strumento coercitivo.

Le riflessioni sono state dedicate anche a quello che le psicologhe di Noi4You tengono a chiamare “cosiddetto carnefice” poiché è molto importante che anche e, soprattutto, i più giovani, comprendano le cause di comportamenti disumani perpetrati da molte persone. Nel momento in cui si comprende che il carnefice è vittima egli stesso del proprio passato e di se stesso, anziché condannare e basta, tutti noi potremmo dare il nostro contributo per cambiare pian piano la nostra società fin dall’infanzia. Quando si inizierà a comprendere la psicopatologia che porta a tragedie umane, come ogni forma di violenza fisica e psicologica, le possibilità di agire per migliorarsi e migliorare la società saranno di gran lunga maggiori rispetto al nostro presente.

I ragazzi del 'Fermi-Polo-Montale' hanno compreso molto bene questi concetti, hanno partecipato con grande interesse e hanno fatto sentire le proprie voci in merito a questi argomenti sui quali sono molto sensibili.

Concludono le psicologhe: “Finalmente dopo due anni di pausa la collaborazione di Noi4You con gli istituti scolastici della zona è ripresa in maniera molto proficua e utile per tutti. Gli adolescenti sono il futuro, sono troppo spesso sottovalutati. Parlare con loro e dargli fiducia è sinonimo di fiducia nel futuro! Alla prossima collaborazione”.

“L’impegno delle psicologhe dell’Associazione e la disponibilità della dirigente scolastica Antonella Costanza hanno consentito di raggiungere un grande risultato - dichiarano dall'associazione - un ringraziamento anche al Prof. Michele Palmero che ha collaborato fattivamente per la buona riuscita del progetto”.