Le grandi orchestre di Radio France e di Monte-Carlo, il jazz della Amazing Keystone Big Band e il violinista Renaud Capuçon chiudono il Printemps des Arts 2022

In occasione dell’ultimo weekend il Festival Printemps des Arts ospiterà ben 3 orchestre e un ensemble: l’Orchestra Filarmonica di Radio France (31 marzo), il Collectif Xenakis (1 aprile), la jazz band The Amazing Keystone Big Band (2 aprile).

In un momento in cui le posizioni a favore dell'Ucraina si moltiplicano, le istituzioni culturali del Principato uniscono le forze e si mobilitano attraverso diverse azioni a sostegno del mondo artistico ucraino. Il Principato di Monaco ha quindi deciso di versare, alla Croce Rossa Monegasca, l'intero incasso del concerto di giovedì 31 marzo al Chapiteau de Fontvieille (ore 20.00) che include musiche dei compositori russi del Novecento Sergeï Prokoviev, Dmitri Chostakovitch, Igor Stravinsky e una prima assoluta di Bruno Mantovani (“Allegro barbaro, concerto per percussioni e orchestra”) impegnato anche nella direzione della Filarmonica di Radio France.

Il concerto sarà preceduto (ore 18.30) dalla conferenza dal titolo “Il secolo Rosso: musicisti sovietici di fronte al potere” con Charlotte Ginot-Slacik, musicologa e Bruno Mantovani, direttore artistico del festival. Mentre dopo il concerto si terrà nella magnifica cornice Art Nouveau dell’Hotel Hermitage (ore 23.00) l’incontro con i musicisti Colin Currie, Anna Vinnitskaya e il direttore Bruno Mantovani.

Venerdì 1 aprile all’Opera (ore 20) vi sarà un concerto consacrato alle percussioni e a Iannis Xenakis, compositore, ingegnere e architetto greco naturalizzato francese che per la rilevanza del suo lavoro teorico e compositivo, viene annoverato tra le figure più rappresentative tra i compositori della seconda parte del Novecento.

Sabato 2 aprile alla maser class mattutina in percussioni tenuta da Emmanuel Curt, seguirà un travolgente concerto pomeridiano (ore 15.00) all’Opera: una rivisitazione in chiave jazzistica della favola in musica “Pierino e il lupo” di Prokofiev. La Amazing Keystone Big Band, rispettando l’intento pedagogico del compositore russo, propone una versione della partitura che ripercorre l’evoluzione del jazz, dallo stile New Orleans allo swing, dal pianismo di Bill Evans al Rhytm and Blues, dal free jazz allo stile degli eccentrici e geniali Thelonius Monk e Charles Mingus.

La sera allo Yacht Club (ore 20h00) si volta pagina con un recital per voce (Sophia Burgos, soprano) e pianoforte (Daniel Gerzenberg) dedicato alle musiche di Claude Debussy e di George Crumb dalle atmosferee ora evocative e malinconiche ora estranianti e di impatto.

Per il concerto pomeridiano (ore 15.00) di domenica 3 aprile all’Auditorium Rainier III si esibirà, in qualità di solista, Renaud Capuçon, uno dei violinisti più noti della sua generazione accompagnato dall’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. diretta da Andris Poga. In programma il romanticismo di Beethoven dialoga con pagine novecentesche di Chostakovitch e Dutilleux.

GIOVEDÌ 31 MARZO

18.30 – CAFE DU CIRQUE DE MONTE-CARLO

CONFERENZA

«Il secolo Rosso: i musicisti sovietici di fronte al potere», Charlotte Ginot-Slacik, musicologo con Bruno Mantovani, direttore artistico del festiva

20.00 – CHAPITEAU DE FONTVIEILLE

CONCERTO

Sergueï Prokofiev Quintette, op. 39

Bruno Mantovani Allegro barbaro, concerto pour percussions et orchestre (prima esecuzione assoluta)

Dmitri Chostakovitch Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes, op. 35

Igor Stravinsky Jeu de cartes

Alexandre Baty tromba

Colin Currie percussioni

Anna Vinnitskaya pianoforte

Nathan Mierdl violino

Marc Desmons viola

Yann Dubost contrabbasso

Hélène Devilleneuve oboe

Nicolas Baldeyrou clarinetto

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck direzione musicale

Bruno Mantovani direzione

22.30 – AFTER

HÔTEL HERMITAGE, CRYSTAL BAR

con Colin Currie, Bruno Mantovani e Anna Vinnitskaya

VENERDÌ 1 APRILE

20.0 – OPERA DE MONTE-CARLO, SALLE GARNIER

CONCERTO

Iannis Xenakis Rebonds, Psaphha, Okho, Persephassa

Collectif Xenakis, percussioni

SAMEDI 2 AVRIL

10.00/13.00 – MASTER CLASSE

con Emmanuel Curt, percussions

Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice

15.00 – OPERA DE MONTE-CARLO, SALLE GARNIER

CONCERTO IN FAMIGLIA

Sergueï Prokofiev Pierre et le Loup… et le Jazz !

The Amazing Keystone Big Band Orchestre de jazz

Sébastien Denigues attore

20.00 – YACHT CLUB DE MONACO

CONCERTO

Ritratti incrociati George Crumb e Claude Debussy

Sophia Burgos soprano

Daniel Gerzenberg pianoforte

DOMENICA 3 APRILE



15H – AUDITORIUM RAINIER III

CONCERTO

Ludwig van Beethoven Romances nos 1 et 2 pour violon et orchestre

Henri Dutilleux Sur le même accord, nocturne pour violon et orchestre

Dmitri Chostakovitch Symphonie no 15 Orchestre

Philharmonique de Monte-Carlo

Andris Poga direzione

Renaud Capuçon violino

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo dei biglietti varia da 20 a 40 euro; entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni. Biglietti di 10 euro per giovani dai 13 ai 25 anni. Per gruppi biglietti ridotti.

FESTIVAL PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO - 12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel + 377 98 06 28 28; printempsdesarts.mc