Sanremo: a maggio scattano i lavori sull'Aurelia a 'La Vesca', a Natale 2023 via semaforo e senso alternato (Video)

Non solo Aurelia Bis, della quale si parla moltissimo in questi giorni, in relazione al progetto della strada tra il Borgo e la Foce. Uno dei temi importanti per la viabilità di Sanremo, ma anche di Arma di Taggia, è quello del semaforo di zona ‘La Vesca’, alla periferia Est della città dei fiori, ormai presente da un paio di anni per garantire il senso unico alternato.

Parliamo di una situazione che è bloccata da due anni ma che, di fatto, è vecchia di oltre cento, tenuto conto che la collina si muove da tempo verso il mare e la dimostrazione arriva dalle crepe nel muro di contenimento che le condizioni dell’asfalto. Il continuo movimento è stato testimoniato, nel tempo, anche dai danni alle tubazioni con fughe di gas e fuoriuscite di acqua dall’asfalto. Una questione quindi di sicurezza, ma anche di decoro e di gestione del traffico che in quel tratto è a senso unico alternato da ormai troppo tempo.

Oggi arriva la notizia tanto attesa, quella dell’inizio dei lavori. Dopo le riunioni settimanali tra Amministrazione comunale e Anas, voluti dall’Assessore Massimo Donzella, è stato confermato che i lavori inizieranno nel prossimo mese di maggio. Il mese successivo il Comune appalterà i lavori per realizzare la scogliera che bloccherà l’erosione dello ‘zoccolo’ della collina e lo scivolamento della frana.

A mare avremo l’intervento da 1,2 milioni grazie al finanziamento della Regione, quindi quello di Anas per la palificazione e il muro di contenimento della via Aurelia e, successivamente, i lavori nuovamente del Comune per il muro di contenimento di via Duca D’Aosta, oltre alle opere di drenaggio della collina. Il totale dei lavori si aggira intorno ai 5 milioni.

“I tempi sono maturi – ha detto l’Assessore Donzella – e siamo a pochi metri dall’inizio di lavori importanti per un’opera che si attende da più di un secolo. Un risultato importante per il quale lavorare e consentire finalmente il transito regolare dell’Aurelia”.

Al momento il crono programma rimane quello fissato già alcuni mesi fa, ovvero circa un anno e mezzo per l’intera realizzazione. Un’opera che richiede particolare attenzione, prudenza e professionalità”. Se tutto andrà bene, quindi, il ‘regalo’ di Natale 2023 per sanremesi e anche per chi vive a Taggia e Arma, sarà la rimozione del semaforo e del senso unico alternato sull’Aurelia a ‘La Vesca’.