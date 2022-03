Ventimiglia: Domenico Calimera nuovo capogruppo della Lega in consiglio comunale

Domenico Calimera prende il posto di Marcello Bevilacqua, in qualità di capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Ventimiglia. E' quanto emerso dalla riunione tra gli eletti del partito, dopo le dimissioni comunicate a mezzo stampa da Bevilacqua.



All’unanimità i consiglieri presenti hanno eletto Calimera e come suo vice il consigliere Massimo Giordanengo. Il Commissario cittadino, Flavio Di Muro, unitamente alla locale sezione, "...porge i migliori auguri di buon lavoro ai suddetti consiglieri per i nuovi incarichi" - fanno sapere in una nota dalla Lega.