Cervo: convocato per giovedì prossimo il consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

Giovedì prossimo, 31 marzo, alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione, del Comune di Cervo. La riunione si svolgerà presso la sede comunale di Palazzo Viale.



Questo l’ordine del giorno: conferma aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2022; misure di sostegno alle attività produttive relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2022; addizionale comunale all'Irpef anno 2022; verifica della quantità e della qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; ricognizione tariffe e percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale; adozione schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024; approvazione documento unico di programmazione 2022-2024; approvazione bilancio di previsione 2022-2024.