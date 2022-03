Nuovo meeting del Lions Club Sanremo Host per parlare dello sviluppo della cultura florovivaistica locale e delle ricadute sulla crescita sociale e economica della nostra città

La Direttrice CREA sede Sanremo (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e analisi per l’Economia Agraria) Dott.ssa Barbara Ruffoni ha accompagnato gli ospiti nei locali della villa: dal suggestivo salone dove Mario Calvino riceveva ospiti e scriveva, alla visita ai laboratori dove studiò piante e ricerche per il miglioramento delle tecniche colturali e la conservazione e divulgazione delle tecniche agricole (studio che prosegue tuttora).

Nel corso dell'incontro l'agronomo e botanico Dott. Lorenzo Camerini e la Dott.ssa Elena Balzani hanno accompagnato gli ospiti nel Parco della Villa alla scoperta delle peculiarità di erbe e piante, con relativo sopralluogo nelle vicine serre. Un doveroso omaggio fotografico dinnanzi al busto bronzeo di Mario Calvino ha concluso la giornata.