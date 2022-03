Sanremo: chiede di andare in bagno ma è senza green pass, dà in escandescenze e tenta di bloccare la strada (Foto)

Chiede di andare in bagno dopo aver preso un caffè all’esterno del bar e, correttamente, il titolare le chiede il ‘Green pass’. Lei dà in escandescenze e si piazza in mezzo alla strada, bloccando per alcuni minuti il traffico.

E’ accaduto questa sera in via Dante Alighieri, nel quartiere di Baragallo a Sanremo. La donna di 80 anni, secondo il racconto di alcuni testimoni, aveva chiesto di andare alla toilette e quindi di entrare nel bar dove, secondo la normativa, serve ancora il tesserino verde.

Al diniego del titolare la donna si è messa a urlare in mezzo alla strada, fermando le auto. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha chiesto l’intervento della Guardia Medica. Gli agenti hanno regolato il traffico, consentendo alle auto di transitare.

Alla fine la donna è stata portata in ospedale, dove verrà calmata.

(Foto di Tonino Bonomo)