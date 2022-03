Sanremo: dà in escandescenze perchè le viene rifiutato l'uso di un bagno, dal locale "Il green pass non c'entra nulla"

"Quanto accaduto non ha riguardato il green pass ma ben altri motivi", con queste parole Mirko Frisiani Parisetti ha voluto fornire alcune precisazioni a fronte della notizia della signora che ha dato in escandescenze domenica, in via Dante Alighieri, dopo che si era vista rifiutare l'uso del bagno.

Sull'accaduto, oltre a sconfessare la motivazione della certificazione verde, Mirko Frisiani Parisetti aggiunge: "La signora in questione ha spesso creato problemi ad altri locali del quartiere. È solita fare sceneggiate e in passato altri gestori hanno chiamato i carabinieri per sue escandescenze. Lei usufruisce dei servizi spesso lasciandoli in condizioni critiche. Ha rifiutato ricoveri quando in passato non è stata bene, vive a 20 metri dal bar e spesso stava nei locali anche tutto il giorno. I lettori che si sono immaginati una tenera signora a cui è stato negato l'accesso ai servizi per questione di "status" ma non è questo il caso.