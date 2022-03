Sanremo: settimana importante la prossima per il Casinò, prima il Cda poi il Consiglio comunale monotematico

Sarà una settimana importante, la prossima, per il Casinò di Sanremo, quella che si può considerare l’azienda più importante per la città dei fiori, soprattutto in chiave turistica.

Lunedì prossimo, infatti, è prevista la riunione del Cda dell’azzardo matuziano, dove verrà approvato il bilancio da sottoporre successivamente all’assemblea nel mese di aprile. Venerdì pomeriggio, invece, si svolgerà il Consiglio comunale monotematico sulla casa da gioco, durante il quale il presidente del Cda, Adriano Battistotti, spiegherà all’assise la situazione dei dipendenti, in particolare del settore bar e ristorazione, che vede la scadenza dell’appalto a fine mese.

Da tempo, infatti, i sindacati sono scesi sul piede di guerra dopo le notizie sulla contrazione dei dipendenti anche in quel settore, per un’azienda che indiscutibilmente incassa di meno e che, per restare in piedi deve trovare formule per evitare il tracollo. Lo stesso Sindaco Biancheri, nel precedente Consiglio, aveva evidenziato la difficoltà nel garantire sicurezza ai lavoratori quando manca il fatturato.

E’ a proposito di fatturato, purtroppo anche nel 2022 i numeri non sono certo eccelsi per il Casinò matuziano ma, tra pandemia e guerra in Ucraina era assolutamente prevedibile. Dal 1° gennaio al 23 marzo sono stati incassati 7 milioni e 260mila euro, suddivisi in: 2,521 a gennaio, 2,675 a febbraio e 2,063 a marzo (per il quale mancano gli introiti degli ultimi 8 giorni). Numeri che, in proiezione, porterebbero a un incasso di poco superiore ai 30 milioni, sicuramente inferiore ai fasti del 2019, ultimo anno ‘buono’ per il Casinò.

Lo scorso anno, con le chiusure dettate dal Covid, ne sono stati incassati 22 e, quindi, se si riuscisse a superare quota 30 (obiettivo che è nel mirino dell’azzardo matuziano) si potrebbe sicuramente pensare a un 2022 discreto. Ovviamente senza pensare ai circa 45 milioni del 2019 che, al momento con i problemi sul tavolo, sono una vera e propria chimera.

Ora il Cda dell’azzardo matuziano lavora per cercare un equilibrio economico-finanziario, riducendo in parte i costi senza lesinare su ospitalità ed eventi, ma ovviamente l’azienda deve reggersi sulle sue gambe, dopo aver chiuso il 2021 con un piccolissimo utile, nonostante le tante problematiche affrontate.

Al momento i costi e le spese del Casinò, come la maggior parte delle aziende (in particolare quelle nel settore spettacolo) sono ottimizzate per cercare di superare un momento in cui chiunque taglia il superfluo e, sicuramente l’azzardo ne fa parte. Sul piano politico gli ultimi giorni sono stati particolarmente ‘piccanti’, anche per il comunicato espresso dal Pd, che ha poi fatto rientrare i ranghi.

Quello di venerdì prossimo sarà comunque un Consiglio comunale che si prospetta scoppiettante e che sarà al centro delle attenzioni, in particolare per i dipendenti del Casinò.